Veja como melhorar a produtividade em pequenas propriedades rurais

Administrar propriedades rurais não é simples e requer planejamento e organização. Diversos desafios, que variam desde a organização das atividades ao controle financeiro, podem acontecer diariamente. Mas, é possível tornar os processos mais eficientes e alcançar melhores resultados.

Com técnicas inovadoras, pequenas áreas podem surpreender com o alto desempenho. Um bom exemplo é o caso dos irmãos Zando e Jerri Bianchi, que obtiveram uma safra extraordinária de café conilon em sua propriedade, localizada no sítio Santa Júlia, em Governador Lindenberg, município do Norte do Espírito Santo. Aliás, a chave para o sucesso foi a combinação de assistência agronômica, irrigação por gotejamento e manejo correto do sistema.

Orientação e tecnologia

Graças à orientação agronômica e à implantação da irrigação por gotejamento, os irmãos economizaram água e adubo e colheram 105 sacas de café conilon por hectare na primeira safra de produção, em 2018/2019. “Os produtores Zando e Jerri Bianchi fizeram uso de tensiômetros (que monitoram a umidade do solo) e do extrator de solução do solo (que faz o controle do nível de fertilizante) para manejar de forma correta a irrigação e a fertirrigação. O resultado foi surpreendente e acima do esperado”, declara o engenheiro agrônomo e diretor da Hydra Irrigações, Elídio Torezani.

Os irmãos ficaram entusiasmados com a colheita e economia geradas, especialmente porque os anos seguintes também geraram resultados promissores. Aliás, em 2020, colheram 165 sacas por hectare, 97 sacas em 2021 e, na terceira safra, em 2022, foram 136 sacas de café colion por hectare.

Contudo, segundo os produtores, todo o processo exigiu planejamento e suporte. “Com organização, uso de ferramentas adequadas e, principalmente, realização do manejo correto do sistema, é possível ampliar a economia, aumentar a produtividade e também a uniformidade dos grãos”, afirma Jerri Bianchi.

Para Elídio, facilitar a vida na produção e no campo sempre foi um dos objetivos da Hydra Irrigações. “Levamos muito a sério todos os projetos de irrigação e sempre buscamos formas de facilitar a vida dos clientes e ajudar o cafeicultor a ter sucesso em sua colheita”, pontua.

Como alcançar excelentes resultados nas propriedades rurais?

Planejamento e organização: Definir metas, organizar as atividades e controlar os custos;

Uso de ferramentas adequadas: Investir em tecnologias inovadoras como irrigação por gotejamento, tensiômetros e extratores de solução do solo;

Manejo correto do sistema: Seguir as orientações de um profissional agrônomo e realizar o manejo adequado do sistema de produção;

Segundo Torezani, com essas técnicas, pequenos produtores podem alcançar resultados impensáveis, gerando renda e garantia de segurança de produção. “Acredito que o futuro da agricultura é promissor e está ao nosso alcance. Investir em inovação e conhecimento é o que faz os produtores colherem os frutos de uma tecnologia que veio para ficar”, conclui o engenheiro.

