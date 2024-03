Venda Nova recebe certificado de excelência em compras públicas

O município de Venda Nova do Imigrante foi agraciado pelo comprometimento exemplar com a eficiência, eficácia, transparência e modernização das licitações e contratos administrativos.

Na última sexta-feira (22), a pregoeira da prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Alexandra Vinco, esteve em Vitória para receber, pelo segundo ano consecutivo, o prestigiado Certificado de Excelência em Compras Públicas.

O Selo Excelência em Compras Públicas 2023 é concedido pelo Portal de Compras Públicas, detentor do Melhor Sistema de Pregão Eletrônico do país, título conferido pelo “Prêmio 19 de Março”.

Em seu pronunciamento, Alexandra destacou o empenho incessante do setor de compras e licitações da prefeitura de Venda Nova, cuja dedicação incansável fomentou uma competição vigorosa no âmbito eletrônico, resultando em significativa economia nos processos.

“A disputa acirrada nos certames realizados pelo portal foi fundamental para a eficiência e agilidade dos nossos procedimentos. Não seria possível alcançar o volume expressivo de licitações ao longo do ano sem a integração exemplar entre o portal e o nosso sistema de compras municipal”, ressaltou a pregoeira, evidenciando a importância da colaboração entre tecnologia e gestão para o sucesso administrativo.

