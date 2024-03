Moradora de Venda Nova é sorteada no Nota Premiada Capixaba; confira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (21), o 27º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo e pelas redes sociais do Governo do Estado. Ao todo, foram sorteados 12 prêmios, sendo quatro para cada região: Metropolitana, norte e sul. Dos quatro prêmios por região, um foi no valor de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil.

Dos 12 contemplados, três são de Cariacica, dois de Vitória e dois de Santa Maria de Jetibá. Os demais sorteados são de Nova Venécia, Linhares, Alfredo Chaves, Venda Nova do Imigrante e Serra.

Leia também: Frente fria chega trazendo tempestades ao Sul do ES nesta sexta (22)

Também serão contempladas as instituições sociais indicadas pelos sorteados. Cada instituição vai receber o equivalente a 50% do prêmio a ser recebido por quem a indicou, além de fazer jus ao rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social.

Os ganhadores receberão mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de até 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.

Nota Premiada Capixaba

Para participar do programa, basta se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher a entidade sem fins lucrativos que também vai receber os prêmios. Feito o cadastro, é só solicitar a inclusão do CPF nas compras. Não é necessário cadastrar as notas no site: esse processo acontece de forma automática, a partir de 48 horas após a compra.



O Nota Premiada Capixaba é um programa de educação fiscal, que tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal. Por meio do programa, pretende-se estimular a regularização cadastral das empresas, combater a sonegação de tributos, favorecer uma concorrência empresarial mais leal, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.

Confira os ganhadores:

REGIÃO NORTE

Nome: Fabiana F******** d* A****** C******

CPF: 089.***.***-42

Município: NOVA VENÉCIA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – São Gabriel da Palha

CNPJ: 31.798.457/0001-17

Prêmio: 1.250,00



Nome: LEVERSON C******* S****

CPF: 904.***.***-53

Município: LINHARES

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Lar da Fraternidade de Linhares – Linhares

CNPJ: 08.729.763/0001-80

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Carlos F******* G********

CPF: 719.***.***-20

Município: CARIACICA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

CNPJ: 27.400.928/0001-10

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Gabriela L*** S****

CPF: 087.***.***-90

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Santa Rita – Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – Vitória

CNPJ: 28.137.925/0001-06

Prêmio: R$ 10.000,00

REGIÃO SUL

Nome: Gabriela M****** N*****

CPF: 101.***.***-00

Município: ALFREDO CHAVES

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi De Alfredo Chaves

CNPJ: 36.039.741/0001-23

Prêmio: 1.250,00

Nome: Rangel M**********

CPF: 045.***.***-43

Município: SANTA MARIA DE JETIBÁ

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE de Santa Maria de Jetibá

CNPJ: 03.258.716/0001-81

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Danieli A**** Z********

CPF: 104.***.***-94

Município: VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Venda Nova do Imigrante

CNPJ: 31.724.438/0001-46

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: MARIA L****** B*****

CPF: 121.***.***-96

Município: SANTA MARIA DE JETIBÁ

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: APAE de Santa Maria de Jetibá

CNPJ: 03.258.716/0001-81

Prêmio: R$ 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA

Nome: Priscila R******** S*********

CPF: 094.***.***-69

Município: SERRA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação Beneficente Bem Amar – Vitória

CNPJ: 24.854.742/0001-42

Prêmio: 1.250,00

Nome: Jovania A*****

CPF: 110.***.***-84

Município: CARIACICA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down de Cariacica – Cariacica Down

CNPJ: 29.806.183/0001-19

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Evandro T******* d* O*******

CPF: 017.***.***-96

Município: CARIACICA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

CNPJ: 27.400.928/0001-10

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Roseval R**** S*****

CPF: 468.***.***-00

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Asilo Dos Idosos De Vitória – Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada

CNPJ: 28.165.272/0001-60

Prêmio: R$ 10.000,00