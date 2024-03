Venda Nova sediou o 1º Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES

O município de Venda Nova do Imigrante, sediou entre os dias 8 e 9 de março, no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, o “I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES”. O Congresso surgiu como uma iniciativa inovadora e necessária, com o intuito de promover discussões e atividades voltadas para o desenvolvimento profissional da Enfermagem em Urgência e Emergência.

O congresso teve mais de 1,2 mil inscritos, sendo 600 para cada dia de evento. Participaram dessa primeira edição, os profissionais e estudantes de Enfermagem de todo o Estado.

O presidente do Coren-ES, Dr. Wilton José Patrício, expressou sua satisfação diante do grande interesse da Enfermagem pelo evento. “Estamos felizes com a adesão massiva ao nosso Congresso. Isso reforça a importância de eventos como esse para o fortalecimento da Enfermagem capixaba e para o aprimoramento constante dos profissionais que atuam na linha de frente dos cuidados de saúde”.

Idealizado pelo coordenador do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES, Dr. Leonardo França Vieira, o Congresso teve uma programação diversificada e abrangente, composta por palestras inspiradoras, mesas-redondas, minicursos práticos e simulações realísticas de incidentes.

Crédito: PMVNI