Vereador renuncia mandato após frustração com pesquisa eleitoral

A Sessão do último dia 22 de fevereiro na Câmara de Vereadores de Dores do Rio Preto foi completamente atípica, isso porque no momento do uso da palavra, na Tribuna, o vereador Carola (Cidadania), comunicou sua renúncia ao cargo de vereador ao plenário da casa, pegando a todos de surpresa.

Após cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadores, o público presente e os internautas que acompanhavam a Sessão pela página oficial da Câmara no Facebook, Carola comunicou que mediante ao acesso a uma pesquisa interna do grupo político o qual ele faz parte, teve ciência que seu nome estava com 27% de rejeição, e isso teria frustrado o mesmo, levando a decisão de pedir a renúncia do cargo.

“Após ver uma pesquisa com 27% de rejeição ao meu nome, me fez tomar uma decisão. Estou consciente, tudo o que estou dizendo aqui vai ficar constado em Ata. Às vezes, minha presença na política prejudicou algumas pessoas. Essa decisão que eu estou tomando talvez seja surpresa, um soldado não ganha a guerra. 27% me decepcionou, pois achei que estava fazendo um bom papel aqui. Mas eu vi que as pessoas não estavam gostando do meu trabalho”, disse o vereador antes de ser interrompido pelo presidente da Câmara, solicitando alguns minutos em particular com Carola.

A renúncia…

Após alguns minutos da Sessão interrompida, o vereador Carola, o presidente da Câmara e os componentes da mesa diretora retornaram os trabalhos. Com a voz embargada, visivelmente emocionado, Carola comunicou sua renúncia.

“Hoje, eu como pessoa, renuncio o meu mandato de vereador. Eu pensei muito nestes dias e só falei com a minha esposa. Eu agradeço muito a sinceridade de vocês, pois isso conta muito. Mas essa decisão está tomada e não vou voltar atrás. Vou desejar sucesso a todos vocês. Não estou excluindo política da minha vida. Eu amo Dores, quero cuidar de Dores, gosto de política. Sou muito grato pela votação que tive”, mencionou o vereador.

Com a voz embargada e emocionado, Carola continuou o discurso mencionado que respeita o povo de Dores.

“Mas foi a decisão do povo que mês fez tomar essa decisão. Respeito o povo de Dores, a opinião deles. Mas terei cinco anos da minha vida para pensar o que irei fazer da minha vida. Hoje eu tenho dois filhos que não falam comigo. Política está me deixando muito mal. Vou estar tomando conta da minha vida. Eu não gosto de coisa errada. Eu errei tentando consertar. Não vou pedir desculpas a todos os vereadores, pois tem vereador aqui que não tem palavra e vereador que não tem palavra não é homem. Quero pedir desculpas se decepcionei algumas pessoas. Mas eu irei continuar sendo o Carola de sempre”, afirmou o vereador.

Intercessão do presidente

Em meio às lágrimas, o presidente da Câmara, Marlon Lourenço (PSB), solicitou a palavra e pediu para que o Vereador Carola não tomasse a decisão da renúncia naquele momento.

“Pensa, reflita, não é o momento. Calma, tem Deus rapaz. Deus é soberano. Não faça isso, estou te pedindo, não faça isso, pela amizade que tenho com o senhor. Pela consideração, você é igual a um pai para mim, Carola. Quando eu estava em dificuldade, quem me ajudou foi ele, me abraçou. Agora eu estou te pedindo, de coração. Não faça isso”, disse o presidente em lágrimas.

Última reivindicação ao prefeito

Em seu último pedido como vereador, Carola solicitou ao prefeito Ninho que reconhecesse quem tinha passado no processo seletivo, inclusive sua esposa.

“Eu queria pedir ao chefe do executivo, se estiver me ouvindo, que reconheça o pessoal que passou no processo seletivo, inclusive minha esposa, o direito dela trabalhar, pois isso não veio de mão beijada. Ela fez o processo seletivo e passou. Conforme outros mais que foram mandados para Pedra Menina. Ele fez isso para a pessoa pedir demissão. Que ele bote a mão na consciência e volte atrás”, frisou o vereador.

Prefeito Ninho reconhece o bom trabalho do vereador

Procurado para se manifestar sobre a renúncia do vereador Carola e sobre a questão do processo seletivo mencionado na tribuna, o atual prefeito de Dores do Rio Preto, Ninho, disse que respeita o posicionamento do vereador o qual esteve no primeiro mandato como base aliada do mesmo e neste segundo, se posicionou como oposição.

“Desejo tudo de bom ao vereador Carola. Homem honesto e trabalhador. Talvez não seremos amigos, mas que não sejamos inimigos. Muito obrigado por tudo e fica aqui meu reconhecimento por tudo o que o senhor fez por esse município”, disse o prefeito em vídeo enviado ao vereador e distribuído em redes sociais.

Suplente é pré-candidato a Prefeito

Com a renúncia do vereador Carola, quem assume o mandato é seu suplente, Thiago Pessotti que está filiado ao Cidadania, porém, já está migrando para o Progressista. Thiago, que está cotado como pré-candidato a prefeito de Dores, toma posse no próximo dia 7 de março.