Vida de luxo? Glória Pires e Orlando Morais devem fortuna de IPTU

A atriz Glória Pires e o marido, Orlando Morais apesar de mostrar uma vida luxuosa e com exposições de várias mansões, os artistas devem uma fortuna de IPTU.

Isso mesmo, queridos leitores, diferente do que é divulgado, os dois respondem a processos na Justiça pelas dividas que fizeram.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, enfrentam três processos no Tribunal de Justiça e que a dívida já ultrapassa R$ 146 mil.

Glória Pires e Orlando Morais respondem por falta de pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de uma das casas da família Pires Morais. O casal acumula dívidas por conta de um imóvel que está localizado em Goiânia, capital de Goiás.

A informação veio à tona, após a filha do casal, Antônia ostentar nas redes sociais. O jornalista também descobriu que o primeiro processo foi movido em março do ano passado cobrando R$ 42.840,46. Os outros foram abertos em maio de 2023, de R$ 90.872,75 e R$ 12,306,38.