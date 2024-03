VÍDEO: Cantor Zé Neto cai do palco durante gravação de DVD

Durante a gravação de seu novo DVD, chamado “Intenso”, o cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu uma queda do palco. O incidente, que aconteceu em Valinhos, São Paulo, foi registrado em um vídeo que se espalhou pelas redes sociais no último domingo (10). Nas imagens, é possível ver o momento em que o cantor se aproxima da borda do palco e acaba caindo, causando gritos de susto entre o público.

Zé Neto levou um tombo gravando o DVD, mas felizmente não se machucou. Que alívio! 🙏 pic.twitter.com/BVEyrwW9fs — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) March 10, 2024

Apesar do acidente, a assessoria de Zé Neto informou que o cantor não se feriu e conseguiu retornar ao palco para continuar a apresentação, mantendo o ânimo dos fãs. “Zé Neto teve apenas um leve susto. O incidente ocorreu após a conclusão da gravação do DVD ‘Intenso’, mas ele prontamente voltou ao palco para prosseguir com o show, alegrando os espectadores que ainda estavam lá”, relatou a equipe do artista.

Fonte: Jornal Estado de Minas