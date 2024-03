Sul do ES tem 4.481 desalojados e 273 desabrigados após chuvas

As chuvas que atingem o Sul do Espírito Santo desde a última sexta-feira (22), afetou várias cidades e deixou um rastro de destruição na região. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, divulgou um novo boletim extraordinário com a atualização das chuvas às 6h deste domingo (24).

De acordo com os últimos dados, 4.481 pessoas estão desalojadas no Sul do Estado e outras 273 estão desabrigadas. No município de Vargem Alta, bastante afetado pelas chuvas, 1.000 pessoas tiveram que deixar suas casas. Não há registro de desabrigados na cidade.

Em Mimoso do Sul, um dos mais afetados, 30 pessoas estão desabrigadas. Não há registro de desalojados. Em Guaçuí, na região do Caparaó, 200 pessoas estão desalojadas. Não há registro de desabrigados.

Em Bom Jesus do Norte, cidade que recebeu o maior volume de chuva de sexta (22) até sábado (23), 3.000 estão desalojadas e outras 64 estão desabrigadas. Em Apiacá, município vizinho, 179 pessoas estão desabrigadas.

No município de Cachoeiro de Itapemirim, por conta da cheia do rio Itapemirim, que chegou a atingir 3,80 metros acima do nível normal, 281 pessoas estão desalojadas.

Em toda a região, 12 pessoas morreram por conta das chuvas. Desse total, 10 mortes foram no município de Mimoso do Sul, e outras duas em Apiacá.