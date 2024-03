Três aeronaves do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAER) foram colocadas à disposição para resgates de pessoas atingidas pela tempestade que caiu neste sábado (23), no Sul do Espírito Santo.

De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), até às 13h, aeronaves do NOTAER já haviam resgatado 17 pessoas.