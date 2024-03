VÍDEO | Viatura dos Bombeiros é arrastada por enxurrada em Mimoso

A forte chuva que atingiu Mimoso do Sul entre a noite de sexta-feira (22) e madrugada deste sábado (23), deixou um rastro de destruição no município. Até uma viatura do Corpo de Bombeiros foi arrastada ela enxurrada.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), uma rede pluvial cedeu. Foi feito sinalização para manutenção pela manhã. Além disso, há muitas casas com água e perdas materiais.

Leia também: VÍDEO | Temporal deixa pessoas ilhadas e desaparecidos em Mimoso

Ainda, segundo a COMPDEC, a água das enchentes alcançou o segundo pavimento

das casas. Um Casa Lar de Idosos está com idosos no segundo andar aguardando busca das equipes de socorro.

Um morador registrou o momento em que a enxurrada arrastou uma viatura do Corpo de Bombeiros. O governador Renato Casagrande está no município na manhã deste sábado (23).

Veja o vídeo a viatura sendo arrastada: