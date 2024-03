Vigília vai reunir juventudes durante a Festa da Penha 2024

As diversas juventudes representando os vários carismas da Igreja Católica vão marcar presença na Festa da Penha 2024. O ponto alto será a Vigília Jovem, que acontece no Campinho do Convento da Penha entre a noite de domingo (7 de abril) e a manhã do Dia de Nossa Senhora da Penha (8 de abril, na segunda-feira).

O evento terá missa, apresentação de teatro e de bandas e participação da cantora capixaba Eliana Ribeiro, que fará um momento de pregação e oração para o público, que sempre leva animação para as homenagens à padroeira.

As atividades têm início às 21 horas, quando a juventude começa a subir a ladeira do Convento da Penha em direção ao Campinho. A Missa de abertura da Vigília Jovem será celebrada pelo Bispo Auxiliar de Vitória, Dom Andherson Franklin, já no Campinho do Convento da Penha.

Pregação e oração

Eliana Ribeiro deverá participar a partir das 23h50, levando pregação e oração para o público. A cantora capixaba tem uma história de vida inspiradora para os jovens. Seu encontro com Deus aconteceu no ano de 1993, num evento para jovens em sua cidade natal, Vitória, com a presença do Padre Léo (Comunidade Bethânia). A partir daí começou a dar passos de conversão, pois era uma adolescente rebelde. Descobriu sua vocação de cantar e evangelizar e hoje, depois de lançar diversos álbuns e ser reconhecida nacionalmente, fortalece sua missão evangelizadora oferecendo ao público conteúdos formativos, devocionais, oracionais e musicais. A Vigília terá ainda espaço para apresentação de banda de jovens, 1h30, e teatro sobre as Alegrias de Maria, interpretado por 12 atores da Comunidade Água Viva.

“A Vigília é aberta aos jovens de alma e de coração, portanto pessoas de todas as idades. Esse ano a gente espera que vários jovens estejam com a gente, especialmente de outras dioceses, pois a Vigília é um momento marcante para a juventude dentro da Festa da Penha”, diz Amanda Alves, coordenadora da Vigília, que tem também na organização grupos de paróquias, como o Desperta, da Paróquia Bom Pastor, de Campo Grande, Cariacica.

“A gente, enquanto organização, juntamente com o Desperta, trabalha muito para que a Vigília tenha uma abrangência pastoral, no sentido de acolher e trazer para perto todas as juventudes. Sabemos que existem muitos segmentos que trabalham a juventude e dentro da Igreja existem muitos carismas. Então a nossa expectativa é juntar esses carismas, esses vários pedacinhos do corpo de Cristo em um só lugar. Para que juntos estejamos ali aos pés de Nossa Senhora num sentido de unidade”, destaca.

Festa de Penha

A Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil. De grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. Aliás, é uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha. Com correalização da Prefeitura de Vila Velha.

Sobretudo, tem apoio institucional da Prefeitura da Serra e da Prefeitura de Cariacica, apoios da TV Gazeta, A Gazeta e Café 3 Corações. Copatrocínio da Unimed; Patrocínio Master da ArcelorMittal; e patrocínio do Banestes, Cesan, Atlântica Petróleo, Extrabom Supermercados, Javé Construções e Incorporações, Shopping Vila Velha, Vale e Instituto Cultural Vale. O evento é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura.

Confira a programação da Vigília Jovem, que começa na noite do domingo (07/04) e vai até a manhã do dia de Nossa Senhora da Penha (segunda-feira, dia 08/04):

21h – Subida do Convento

22h – Santa Missa de abertura, celebrada pelo bispo auxiliar Dom Andherson Franklin

23h30 – Animação com grupos jovens

23h50 – Pregação e oração com Eliana Ribeiro

1h30 – Show Jovem Pocket

2h20 – Teatro As Alegrias de Maria, Comunidade Água Viva

3h – Exposição e adoração ao Santíssimo Sacramento

4h30 – Momento de animação

5h30 – Encerramento da Vigília Jovem