Vírus comedor de ânus mata em 30% dos casos e deixa cientistas em alerta

O Japão está em estado de alerta nos últimos tempos após a ação de um vírus conhecido como “vírus comedor de ânus”. Ele tem uma alta taxa de mortalidade, levando o paciente a óbito em 30% dos casos.

Apenas nos dois primeiros meses de 2024, houveram cerca de 378 casos da síndrome do choque tóxico (STSS), causada pelo vírus.

Leia também: Como reduzir os impactos das alergias respiratórias durante o outono

A doença se manifesta com mais frequência em idosos a partir dos 65 anos. Mas, os casos em pessoas com menos de 50 têm aumentado. Em um dos casos, um jovem de 14 anos precisou amputar as mãos e os pés devido à ação do vírus.

De acordo com o Pós PhD em neurociências e Biólogo, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, é preciso que a comunidade científica se volte para identificar melhor o vírus e suas características para desenvolver métodos de prevenção e tratamento.

“A STSS é causada por uma manifestação grave da mesma bactéria que causa o Streptococcal A. Essa é uma espécie de infecção da garganta, mas nestes casos ele tem se proliferado pela garganta, pele, órgãos genitais e ânus”.

Vírus comedor de ânus

“Mas os especialistas ainda têm uma série de dúvidas sobre a ação do vírus e como ele causa essa doença, por isso, os esforços iniciais devem ser em entender a ação do vírus para desenvolver tratamentos e se é possível prevenir-se”, explica Dr. Fabiano.

Segundo o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas (NIID), em comunicado oficial, não é possível explicar no momento como o “vírus comedor de ânus” age.

“Ainda há muitos fatores desconhecidos sobre formas de estreptococo com início grave e súbito. Não estamos na fase em que podemos explicá-los”, completa.