Vice-governador vai a Mimoso e anuncia medidas para retomada econômica

O vice-governador e secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), esteve no município de Mimoso do Sul nesta segunda-feira (25), para anunciar as medidas imediatas para auxiliar aos empreendedores e empresários que tiveram os seus comércios devastados pelo temporal que atingiu a região Sul do Estado neste fim de semana.

De acordo com Ferraço, as ações para a retomada da economia do município já devem ser iniciadas nesta quarta-feira (27).

“Seguindo orientação do governador Renato Casagrande (PSB), já na quarta-feira teremos aqui as nossas equipes da Aderes, que trabalha o microcrédito para o microempreendedor e MEI. E teremos também as nossas equipes do Bandes e da Secretaria da Fazenda para começar a conversar com os nossos comerciantes, com os nossos empreendedores, de modo que a gente possa ter linhas compatíveis para que os comerciantes, os empreendedores de Mimoso do Sul possam retomar as suas atividades”, explica o vice-governador.