Ximbinha mostra transformação após procedimento estético facial

O guitarrista e fundador da banda Calypso, Ximbinha passou por um procedimento estético facial, cujo resultado compartilhou com seus fãs e seguidores através do Instagram.

Na publicação feita na quarta-feira (13), além de exibir os resultados do procedimento, Ximbinha aproveitou para expressar sua gratidão à médica, responsável por cuidar de sua estética facial há vários anos.

“Obrigado por cuidar tão bem do seu amigo aqui. Já foram tantas melhoras, tantos avanços e mudanças, que só tenho a agradecer. Você é uma grande profissional pelo bem que você faz aos seus pacientes e pela autoestima que nos proporciona. São mãos de fada, sensibilidade e amor pelo que faz!”, escreveu.

O músico Ximbinha comemorou seus 50 anos de idade no dia 13 de fevereiro deste ano, com uma festinha pra lá de animada ao lado da família, em ritmo de carnaval, em Belém.

O guitarrista posou com a atual mulher, Karen Kethlen, os pais e Yago Mendes, de 28 anos, filho de Joelma. O rapaz é bastante apegado a Ximbinha e o considera como pai.

