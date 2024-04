🌾 Exposul Rural 2024 começa nesta quinta (4) em Cachoeiro; veja programação

Começa, nesta quinta-feira (4), em Cachoeiro, a edição 2024 da Exposul Rural, uma das maiores feiras do agro capixaba. No Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto, a organização do evento realiza os últimos preparativos para receber os expositores e visitantes de diversas cidades capixabas.

Os portões serão abertos ao público a partir das 13h, com muitos atrativos e eventos voltados para a valorização do homem do campo. A saber, a abertura oficial está marcada para as 17h.

Com expositores das mais diversas áreas, o evento segue até domingo (7). Dessa forma, serão oferecidas atrações como concursos de animais, feira pet, fazendinha educativa e provas de cavalos. Além disso, também haverá palestras, aulas-show de culinária, além de minicursos e palestras.

Outro atrativo muito esperado pelo público é a grande variedade de comidas e bebidas. Entre as delícias estão, os cafés especiais, cachaças, cervejas artesanais, pães, bolos, doces e embutidos.

Além disso, a gestão municipal oferecerá serviços durante o evento. Na área da saúde, haverá vacinação contra gripe (para os públicos contemplados na atual fase da campanha), antitetânica e hepatite B.

Já a Ouvidoria Municipal estará presente com sua van itinerante, realizando pesquisas de satisfação com o público.

“Estamos ansiosos para realizar mais uma edição da Exposul Rural, junto do Sindicato Rural de Cachoeiro, que tem sido um grande parceiro na valorização do homem do campo. Esse evento, que se tornou um dos mais esperados do nosso calendário, vem justamente nesse sentido: fortalecer os vínculos entre a cidade e o interior, oferecendo um espaço democrático de promoção e comercialização de serviços e produtos”, afirma o prefeito Victor Coelho.

A Exposul Rural 2024 é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro em parceria com o Sindicato Rural do Município.

Transmissão on-line

O público também pode acompanhar a programação da Exposul Rural pela internet. Assim, no canal oficial do evento no YouTube (bit.ly/exposulrural) são transmitidas, ao vivo, diversas atividades do evento.

Programação Exposul Rural 2024

4 a 7 de abril (quinta a domingo)

Quinta e sexta-feira: 13 Ã s 21h30

Sábado: 10 às 22 horas

Domingo: 10 Ã s 16 horas

Concursos leiteiros

4 a 6 de abril (quinta a sábado)

Ordenhas raça gir (ranqueado) às 6h, 14h e 22h

Ordenhas torneio livre às 7h e 19h

Exposições ranqueadas raças Gir e Girolando

4 a 6 de abril (quinta a sábado), a partir das 10h

Provas Equestres

4 a 6 de abril, a partir das 10h – Especializada Mangalarga Marchador

6 de abril, a partir das 10h – Laço Campista

7 de abril, a partir das 9h – Ranch Sorting

Quinta-feira (4 de abril)

6h – 1ª ordenha concurso leiteiro raça gir

7h – 1ª ordenha concurso leiteiro livre

10h – início dos julgamentos ranqueados raças gir e girolando – pista de julgamentos

10h – início da Especializada Mangalarga Marchador

13h – abertura dos portões ao público

13h – Palestra: Manejo de pragas em olerícolas e culturas alimentares – José Salazar, D.Sc. em Entomologia, Pesquisador do Incaper – Arena

13h – Licenciamento ambiental rural como ferramenta de desenvolvimento regional – Sindirural/Gabinete Dep. Bruno Resende – Auditório

14h30 – 2º Encontro sobre Juventude Rural e Sucessão Familiar e lançamento da publicação “Juventude Rural e Sucessão Familiar” – Vera Martins, M.Sc. em Economia Doméstica Extensionista do Incaper – Arena

15h – Apresentação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) – Eduardo Chagas – Diretor Técnico do Idaf, Engenheiro Agrônomo e M.Sc em Ciências do Solo – Auditório

17h – Solenidade de abertura – Arena

17h – Palestra sobre Nutrição mínima para recuperação de pastagens degradadas – André Guarçoni, D.Sc. em Solos e Nutrição de Plantas, Pesquisador do Incaper – Auditório

Sexta-feira (5 de abril)

9h30 – Reunião Sindicatos FAES – Auditório

11h – Minicurso sobre a Cultura da acerola – Marlon Dutra Degli Esposti, D.Sc. em Fitotecnia, Pesquisador do Incaper – Auditório

13h – abertura dos portões ao público

13h – Reunião Cooperativas de Leite – organização RVA – Auditório

13h – Roda de conversa – Mulheres do Café: igualdade de gênero e agregação de valor na cafeicultura capixaba – Patrícia Morais da Matta Campbell, D.Sc. em Solos e Nutrição de Plantas, Extensionista do Incaper – Sala Mulher

15h – Seminário apresentação resultados ATeG Senar e resultados RVA qualidade do leite – Arena

15h – Palestra Cochonilhas farinhentas em cafeeiro: biologia, danos e manejo – Renan Queiroz, D.Sc. em Entomologia, Pesquisador do Incaper – Auditório

16h – Lançamento do livro “Café Sombreado: Uma abordagem multidisciplinar” – João Araújo, D.Sc. em Agronomia, Extensionista do Incaper – Auditório

17h – Palestra Tecnologias para produção sustentável na cafeicultura – Fabiano Tristão, M.Sc. em Agronomia, Extensionista do Incaper – Auditório

18h30 – Aula-show gastronomia – Chef Silvana /EFTUR – Arena

20h – Dança Portuguesa de Belo Horizonte, Anchieta – Arena

20h – Confraternização Selita (para convidados) – Tenda Exclusiva

Sábado (6 de abril)

10h – abertura dos portões ao público

10h – início das provas de Laço Campista

10h – Inovação e conexão no Agro – Bruno Dupin – Arena

10h – Reunião da comissão de cooperativismo da Ales – Coord. Gabinete Deputado Alan Ferreira – Auditório

13h – Brucelose: Aspectos Clínicos, importância econômica e na Saúde pública – Alice Drummond, Médica – veterinária, Fiscal Estadual Agropecuário – Macllene Zeferino – Fiscal Estadual Agropecuário, Médica – veterinária – IDAF- Auditório

13h – Almoço Senar (para convidados) – Tenda Exclusiva

15h – Roda de conversa sobre Brucelose – Juliano Pereira Chaves, Fiscal Estadual Agropecuário – Médico Veterinário – IDAF – Auditório

16h – Palestra Importância do leite e da carne para a alimentação humana – Arena

17h – Encerramento e premiação das ranqueadas gir e girolando – pista de julgamentos

19h – Dança Portuguesa e Folia de Reis de Conceição do Castelo – Arena

20h – Pout-Pourri Cultural de Marataízes – Arena

21h – Premiação e encerramento dos concursos leiteiros

Domingo (7 de abril)

9h – Início das provas de Ranch Sorting

10h – abertura dos portões ao público

14h – Folia de Reis e Caxambu de Jerônimo Monteiro – Arena