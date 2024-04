💰 Novo milionário no ES! Capixaba fatura bolada na Lotofácil

O Espírito Santo tem um novo milionário! Um apostador de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, faturou R$ 4.149.683,97 depois de acertar os 15 números do concurso 3079 da Lotofácil. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (15) pela Caixa Econômica.

A aposta capixaba premiada na Lotofácil foi registrada por meio de canais eletrônicos. Trata-se de uma aposta simples, com 15 números.

A saber, os nĂşmeros sorteados foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o sortudo tem um prazo de 90 dias corridos para resgatar o prêmio milionário.

Ainda segundo a Caixa, houve 354 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prĂŞmio de R$ 1.985,15. Outros 16.512 jogos vencedores acertaram 13 nĂşmeros e levam R$ 30. 194.590 apostas com 12 acertos faturam R$ 12. E, por fim, 969.543 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 6.

Com efeito, o prêmio estimado para o próximo concurso, que será realizado nesta terça-feira (16), é de R$ 6,5 milhões.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil tem sorteios de segunda a sábado. O valor de uma aposta simples é de R$ 3. Os jogos podem ser feitos em uma casa lotérica, no site de loterias da Caixa ou nos aplicativos Loterias Caixa e Caixa.

Para apostar, é necessário escolher ao menos 15 números entre 25 disponíveis no volante. Todavia, o apostador pode marcar até 20 dezenas, o que deixa o jogo proporcionalmente mais caro, indo até R$ 46.512,00​. Com efeito, a Caixa paga prêmios para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.