100 vagas: prefeitura do ES publica edital de concurso para a Guarda

O tão aguardado edital para o concurso da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) foi publicado, nesta terça-feira (9), no Diário Oficial do Município. A seleção disponibilizará 100 vagas imediatas para agentes atuarem na segurança ostensiva e viária da cidade. Também haverá formação de cadastro de reserva.

As inscrições começam dia 15 de abril e vão até o dia 16 de maio, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do processo seletivo. Assim, os candidatos poderão se inscrever no site da FGV assim que o link for disponibilizado.

A remuneração inicial pode chegar a R$ 6.174,69. Sendo assim, RS 3.967,40 (valor do subsídio para 40 horas); escala especial de R$ 1.547,28 (média de duas escalas 12h/mês); tíquete-alimentação de R$ 660, além de auxílio fardamento (anual) de R$ 1.800.

Das vagas disponibilizadas, 5% serão reservadas para candidatos com deficiência e 30% para negros e indígenas. Entretanto, os candidatos deverão ter no máximo 30 anos e atender ao requisito altura, sendo, no mínimo, 1,60m para mulheres e l,65m para homens. Além disso, o grau de escolaridade exigido é ensino médio completo.

A prova será dividida em dois módulos, um de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático e Noções de Informática) e conhecimentos específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Legislação). Por fim, a outra etapa da prova será de Teste de Aptidão Física (TAF).

Investimentos

Os investimentos da atual gestão na área da segurança não são de hoje. A começar pela tecnologia adquirida. A cidade passou de 24 para 841 câmeras de videomonitoramento, tudo operacionalizado pela Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) da Guarda de Vitória.

“A violência urbana é um desafio de todas as grandes cidades do mundo. Aqui em Vitória, nós temos superado esse desafio com muito trabalho, organização e planejamento. E principalmente com a integração entre todas as secretarias. A realização deste concurso público reforça o compromisso da administração municipal com a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos de Vitória”, completou Pazolini.

Dessa forma, para processar tantas imagens, foi necessário o investimento de R$ 1,7 milhões para compra de softwares e o videowall, um super painel com 24 telas. Isso potencializou a ação dos agentes na segurança viária, no acompanhamento de ações criminosas, abordagens a criminosos e inibição de crimes. Além disso, também foi adquirido drone para monitoramento de grandes eventos, operações e trânsito.

Gerência de Inteligência

Da mesma forma, uma novidade da Guarda Municipal de Vitória foi a Gerência de Inteligência. Um grupo que trabalha com informações e levantamentos para desmantelar quadrilhas, ajudar em apreensões e reunir subsídios para investigações de outras forças de segurança.

Nesse ínterim, foram reformadas as bases de Santa Lúcia e dos grupamentos Romu e GTO, em Goiabeiras, além da mega estruturação da Base Operacional em Jucutuquara. Lá, foram criados vestiários, refeitório e ainda há planejamento de academia para atividade física.

Foi criada ainda a Ronda Ostensiva Municipal, a Romu, grupamento especializado para atuação em áreas de risco. No quesito armas e equipamentos, foram adquiridos 10 fuzis, 350 armas não letais (taser), 10 bafômetros e 25 impressoras a laser.

Os agentes receberam um aumento de remuneração de 37% e passaram a contar com a progressão de cargos e carreira, possibilitando a perspectiva de crescimento salarial dentro da corporação.

Atuação

No último ano, também foi colocada em prática a atividade de ampliação da segurança nas escolas municipais. Assim, com a presença de agentes nas proximidades das escolas nos horários de entrada e saída de alunos de 109 escolas e cinco parques de ciência, além do dispositivo de Botão Escolar. Logo, a proposta tem uma ligação direta entre a escola e a Guarda e foi pioneira no Brasil.

Também na atual gestão, foi implantado o projeto SOS Comércio. Trata-se de um aplicativo para os comerciantes acionarem diretamente a Guarda de Vitória e compartilharem imagens com a Central de Monitoramento. Também são atendimentos os Botão Maria da Penha, ferramenta de proteção de mulheres vítimas de violência.