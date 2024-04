1º de maio: Missas do Trabalhador serão celebradas em Cachoeiro

A paróquia Sagrada Família realiza nesta quarta-feira, 1° de maio, às 9h, uma missa em homenagem ao trabalhador, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. Na ocasião, os fiéis poderão agradecer pelo emprego e interceder por quem está sem trabalho atualmente.

“Essa celebração tem um caráter especial porque celebramos na festa de são José Operário o dia dos trabalhadores e trabalhadoras. Então celebrar essa missa é fazer um compromisso, pedindo a benção de Deus de maneira especial à superação dos conflitos, dos sofrimentos, das dores e das angústias que os trabalhadores estão vivenciando” explicou o padre João Batista Maroni, pároco local.

A Celebração Eucarística acontecerá na comunidade matriz. “Tradicionalmente celebrávamos no Mirante Alto Formoso, porém, por segurança, segundo a orientação do DER (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo), decidimos realiza-la na Matriz, seguindo os mesmos ritos e objetivos”, explicou.

Na Santa Missa do Trabalhador são tradicionalmente abençoadas as carteiras de trabalho e objetos pessoais trazidos pelos fiéis, em sinal de fé e busca pela proteção e intercessão de São José Operário no trabalho de todos os dias.

Missa dos Trabalhadores, Desempregados e Empregadores

O Vicariato para Ação Social da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim também celebra, nesta quarta-feira (1°), na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro, a Missa dos Trabalhadores, Desempregados e Empregadores.

A Celebração Eucarística será presidida pelo Coordenador da Área Pastoral 02 (Regional II), padre Enildo Genésio de Souza e concelebrada pelos padres Evaldo Praça Ferreira e Bruno Sá Rangel. A Santa Missa será transmitida pela Rádio Diocesana Fm 95,7 e contará com benção das carteiras de trabalho e chaves das empresas.

Serviço:

Missa do Trabalhador na Paróquia Sagrada Família

1º de maio de 2024

Horário: 9h

Endereço: Praça José Lunz, Vargem Grande do Soturno, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Informações: (28) 3524-1285

Missa dos Trabalhadores, Desempregados e Empregadores

1º de maio de 2024

Horário: 9h

Endereço: Rua Barão de Itapemirim, Centro, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Informações: (28) 3526-0137