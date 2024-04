Nasce bebê de jovem que usou geladeira para escapar de enchente em Mimoso

Na noite do último domingo (28), às 23h30, nasceu o bebê da jovem de 18 anos que foi colocada em uma geladeira para tentar escapar da enchente em Mimoso do Sul, no mês passado. Elivanda de Souza Brandão, que é moradora do bairro Recanto Verde, foi levada ao Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), em Cachoeiro de Itapemirim, durante a tarde pelo companheiro.

“O parto estava previsto para acontecer na quarta-feira (1º), mas comecei a sentir fortes dores ontem e precisei vir ao hospital. Aqui (HIFA), meu médico decidiu fazer a cesariana de uma vez. Graças a Deus, apesar da dor, ocorreu tudo bem”, contou.

Maria Cecília de Souza Dias veio ao mundo pesando cerca de 3kg. O pai, Rulian Dias Amaral, de 20 anos, acompanhou o nascimento de perto. “Foi o momento mais feliz das nossas vidas! Elivanda e Maria Cecília estão bem e devem receber alta hospitalar amanhã (30). Estamos ansiosos para voltar para casa”, explicou.

Sensibilizados com a história de Elivanda, assim que conheceram o jovem casal, os membros do PLC – Peregrinação de Leigos Cristãos da Diocese de Cachoeiro, doaram o enxoval completo.

“Conhecemos a Elivanda e o Rulian no domingo posterior à enchente (24 de março). Aquela menina, despretensiosamente, se aproximou das voluntárias do PLC que estavam nas proximidades da Igreja Matriz de Mimoso. No uniforme do PLC feminino, há uma imagem de Nossa Senhora estampada. Elivanda viu, se encorajou e perguntou se podia testemunhar um milagre que acabara de acontecer em sua vida. Assim que conhecemos essa história, o PLC masculino e feminino se uniu para compramos o enxoval e doarmos ao casal”, explicou Selmo Augusto, membro do PLC da Paróquia São Pedro, em Venda Nova do Imigrante e um dos incentivadores da campanha.

História de casal comoveu

O Bispo Diocesano de Cachoeiro, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, em um gesto de solidariedade e apoio, abençoou a gestação de Elivanda. O líder da igreja católica no Sul do Espírito Santo, não apenas levou palavras de consolo e esperança à família, mas também ressaltou a importância da solidariedade e da compaixão em tempos de adversidade.

A comoção provocada por essa história transcendeu fronteiras. Matheus Yurley, um conhecido youtuber e influenciador de São Paulo, comovido com a narrativa do casal, pelas redes sociais, anunciou a doação de R$ 3,5 mil para auxiliar Elivanda e Rulian a reconstruírem suas vidas após os traumas causados pela enchente

“Graças a Deus, mesmo sem pedirmos nada à ninguém, recebemos muita ajuda! Essas doações, em dinheiro, foram fundamentais para cobrirmos às despesas médicas do parto da Maria Cecília. Não sobrou muito dinheiro e temos poucos móveis em casa, mas confio em Deus e sei que ele continuará nos abençoando. Já consegui alguns trabalhos e, pela Maria Cecília e pela Elivanda, vou reconstruir nossas vidas”, afirmou Rulian.

Superação

Gravida de 8 meses, Elevanda estava em casa quando a água começou a subir rapidamente durante o forte temporal que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, entre a noite de sexta-feira (22) e madrugada de domingo (23).

Rulian, percebeu que seria difícil sair da residência, teve a ideia de tirar tudo da geladeira e colocar a esposa dentro. Em seguida, ele foi nadando e empurrando a geladeira com a esposa. Após nadarem por quilômetros, a geladeira virou e, mesmo sem saber nadar, ela bateu os braços até subir na laje de um imóvel, onde permaneceu até as 9h do outro dia, quando o resgate do Corpo de Bombeiros chegou em um bote salva-vidas e resgatou o casal.