“A atual gestão é muito ruim”, afirma pré-candidato em Iúna

O engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Dimmy Barbosa é o pré-candidato do PDT no município de Iúna. Dimmy menciona que o descaso da atual gestão municipal o incentivou a colocar seu nome no pleito eleitoral de 2024.

“Eu sou filho de Iúna, eu sofri muito para estudar, pois eu morava na zona rural, e as estradas sempre foram um problema para a gente. Infelizmente, essa atual gestão não fez nada pela agricultura. Só passa a máquina uma vez ao ano, no máximo. Passa uma gestão e outra e o atendimento da Santa Casa é precário. A educação está um absurdo. Esse governo passou quatro anos e não terminou a reforma de uma escola igual à Deolinda. E aí você vê priorizando obras que não são de interesse do município, e sim, de alguns acordos com empresas e algumas pessoas envolvidas”, frisa Dimmy, que também é produtor rural.

Leia Também: Nirrô confirma pré-candidatura à reeleição em Alegre

Além disso o pré-candidato menciona que possui o apoio do Partido Progressista (PP) e que o atual quadro político de Iúna precisa de mudança.

“A atual gestão é muito ruim. A gestão que saiu foi ruim, perdeu muitas oportunidades, muitos convênios e deixou de executar muita coisa e esta gestão, com todo o apoio e recursos do governo Federal e governo do Estado, não está conseguindo fazer aquilo que Iúna merece. Além disso, tem muitas denúncias de corrupção que é uma mazela terrível que precisamos mudar”, menciona o pré-candidato.

Dimmy Barbosa foi apoiador do atual prefeito de Iúna Romário Vieira (Podemos) na última eleição. Porém, frisa que acreditava que Romário fosse se dedicar mais à agricultura, saúde e educação.

Corrida eleitoral

Além de Dimmy Barbosa (PDT), já confirmaram pré-candidatura no município de Iúna o atual prefeito Romário Vieira (Podemos), Ronaldo Rafar (PL), João Elias Colombo Horsth (PP) e pelo Republicanos o empresário José Salotto.