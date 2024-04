Nirrô confirma pré-candidatura à reeleição em Alegre

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (PP), confirmou nessa quarta-feira (4) sua pré-candidatura à reeleição. Segundo mencionado pelo prefeito, o mesmo trabalha no cenário de construção e formação dos partidos visando a eleição majoritária e a proporcional.

Para compor a pré-candidatura à reeleição, o prefeito informou que está em diálogo com os partidos Progressistas, Republicanos, PSDB, PL, União Brasil e Podemos.

Enquanto isso, a oposição trabalha para viabilizar um nome para fazer frente ao atual gestor municipal. Além da diretora Escolar Lucy Sader, o ex-vereador Romário Brasil também é cogitado como pré-candidato, ambos pelo PSB.

