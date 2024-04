A coroação de Roberto Carlos e as teorias sobre a alcunha de “Rei”

Roberto Carlos não teve como Dom Pedro II, mas ne precisou para ganhar a alcunha de “Rei” e arregimentar incontáveis súditos. A realeza derivou do sucesso estrondoso do artista, nascido em Cachoeiro de Itapemirim.

Ao ser perguntado sobre o assunto, em entrevista no programa do Jô, o Rei Roberto Carlos disse que a alcunha pode ter vindo dos próprios fãs. “Isso veio um tempo depois, acho que estava no palco e ouvi na plateia alguém chamar de rei (…) mas não me vejo em nenhum momento rei”, disse.

Quem reivindica a autoria do título de Rei, segundo a Alpha FM, é o músico pernambucano Sebastião Ladislau da Silva, o Pilombeta. Ele foi um dos primeiros compositores de Roberto Carlos.

Ladislau da Silva foi chamado para trabalhar com ele depois de compor para outro rei, Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”. Pilombeta contou o fato em uma entrevista.

Roberto Carlos sendo coroado por sua mãe, Lady Laura.

A coroação de Roberto Carlos

Seja como for, Roberto Carlos ganhou um ato de coroação. A cerimônia simbólica ocorreu durante o programa do amigo Chacrinha, na extinta TV Excelsior, em 1966. O cantor embalava os brasileiros com a Jovem Guarda e ganhou o título de “Rei da Juventude”. Quem colocou a coroa em Roberto foi a mãe dele, Laura Moreira Braga, a “Lady Laura”.

Em 2017, Roberto participou do especial “Chacrinha: o Eterno Guerreiro”, em comemoração ao centenário de José Abelardo Barbosa de Medeiros, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira em todos os tempos.

Ainda mostrando que tem muito a entregar, o Rei da música começa mais uma turnê a partir desta sexta-feira (19), quando completa 83 anos.