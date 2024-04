Abril Azul: Shopping no ES investe em inclusão para pessoas com TEA

Frequentar espaços abertos ao público pode ser um desafio para uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares. Em busca de proporcionar um ambiente mais inclusivo, o Shopping Vila Velha vem investindo em medidas facilitadoras para tornar essa experiência mais agradável e sem barreiras.

Durante o mês de abril, quando é celebrado o Abril Azul, o shopping vai promover uma campanha sobre este tema e as facilidades que o estabelecimento proporciona ao público TEA, disponíveis em qualquer época do ano. Uma delas é o Kit Sensorial, que contém brinquedos antiestresse para pessoas que estejam passando por uma crise de ansiedade.

Para ter acesso ao kit, basta procurar o Espaço Família, localizado no Piso L1, e realizar um cadastro. Também no Espaço Família é possível retirar abafadores de ruído e cordões de girassol, acessório utilizado para identificar pessoas com deficiências não visíveis.

Vagas exclusivas

Também com o objetivo de tornar o ambiente mais acessível e inclusivo, o Shopping Vila Velha tem um espaço com vagas exclusivas de estacionamento para idosos, gestantes e pessoas com deficiência (PCDs) no piso térreo. Para utilizá-las, é necessário ter um cartão de identificação que pode ser solicitado junto à prefeitura.

“Nosso objetivo é que cada pessoa que passa por aqui sinta-se segura, compreendida e, acima de tudo, bem-vinda. Estamos sempre buscando novas formas de adaptar nosso espaço para ser ainda mais acolhedor para pessoas com TEA e outras necessidades especiais”, ressaltou Vanessa Ferrari, gerente de marketing do Shopping Vila Velha.

Lançamento de cartilha

O Shopping Vila Velha também faz parte da campanha nacional Abril Azul da Allos, maior rede de shoppings do país, que está lançando a cartilha “Inclusão: palavra que toca o coração”, elaborada para dar visibilidade a pessoas com o TEA. A campanha tem o objetivo de ajudar no combate a estereótipos e de promover uma reflexão consciente, com empatia, sobre a diversidade das pessoas com o transtorno, que pode se manifestar em diferentes níveis, desde formas mais leves a mais severas.

Na cartilha, os personagens Theo e Jade, inspirados em crianças com TEA, protagonizam uma história de inclusão que acontece dentro de um shopping, destacando a importância do acolhimento na jornada por igualdade. A história convida o público a observar as diferenças de cada um com compreensão e respeito.

A cartilha está disponível gratuitamente para download no site do Shopping Vila Velha e está sendo distribuída no SAC e no Espaço Família. https://shoppingvilavelha.com.br/fique-por-dentro/abril-azul.htm

Sobre o Abril Azul

O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de conscientizar a população sobre o autismo, envolver a comunidade, trazer visibilidade e buscar uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva. Embora o autismo possa ser identificado nos primeiros anos de vida, o diagnóstico profissional é feito apenas entre os quatro e cinco anos de idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada 160 crianças no mundo possui TEA.