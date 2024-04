Abril Lilás: HECI traz conscientização sobre câncer de testículos

Nesta segunda-feira (8) é celebrado o Dia Mundial do Câncer, uma data importante que visa aumentar a conscientização da doença e o diagnóstico precoce. O Hospital Evangélico de Cachoeiro, referência no tratamento oncológico clínico e cirúrgico, atende pacientes de toda região sul capixaba, e também de demais estados ofertando um serviço completo de Oncologia, com radioterapia, quimioterapia e braquiterapia além das cirurgias oncológicas, recebe por ano mais de 1000 casos novos de câncer.

Abril Lilás

Neste mês de abril, acontece o reforço da campanha do câncer do testículo, Abril Lilás, que tem como objetivo promover conscientização sobre a saúde do homem. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o tumor de testículo corresponde a 1% do total de casos da doença entre os homens, com alta incidência em jovens de 15 a 40 anos. Dados de registro do Hospital Evangélico de Cachoeiro mostram que, doze novos casos de câncer de testículo são registrados anualmente.

Apesar de sua incidência relativamente baixa em comparação com outros tipos de câncer, é essencial destacar a importância da conscientização, detecção precoce dessa doença uma vez que o testículo é fácil de ser auto-examinado, afirma o oncologista clínico e chefe do Serviço, José Zago Pulido.

Um dos principais desafios no combate ao câncer de testículo é a falta de conscientização e a hesitação dos homens em procurar ajuda médica para sintomas relacionados. Por isso, nesse Abril Lilás é importante educar a população sobre os sinais e sintomas dessa doença, principalmente o aparecimento de um nódulo ou inchaço no testículo além de dor abdominal ou pélvica.

A importância das consultas médicas regulares não pode ser subestimada quando se trata da detecção precoce de diversas condições de saúde, incluindo o câncer de testículo. O autoexame também desempenha um papel crucial na identificação precoce dessa doença.

Sintomas

O mais comum é o aparecimento de um nódulo duro, geralmente indolor, e que cresce com o passar dos dias da semanas. Outras alterações podem surgir como aumento ou diminuição no tamanho dos testículos, endurecimentos, dor imprecisa na parte baixa do abdômen e aumento ou sensibilidade dos mamilos.

Autoexame

O autoexame consiste principalmente na palpação cuidadosa da bolsa testicular e dos testículos em busca de irregularidades, nódulos, áreas endurecidas ou sensíveis, geralmente após o banho quente e em frente ao espelho (devido ao relaxamento da região), ou ao deitar-se para dormir.

“Mas, é importante ressaltar que o autoexame é uma prática complementar que pode ajudar na detecção de diversos problemas de saúde, mas não substitui a necessidade de consultas médicas regulares, incluindo o câncer de testículo”, afirma doutor Pulido. Portanto, ao combinar consultas médicas regulares com o autoexame, os homens podem aumentar suas chances de identificar precocemente um câncer de testículo e outras condições de saúde, proporcionando um tratamento mais eficaz e melhores resultados a longo prazo.

Tratamento e Avanços Médicos

O câncer de testículo é altamente tratável, especialmente quando diagnosticado precocemente. Os principais métodos de tratamento incluem cirurgia, quimioterapia e radioterapia, muitas vezes combinados para obter os melhores resultados.

O câncer de testículo é um tipo de câncer extremamente curável e o diagnóstico precoce não apenas aumenta as chances de cura como também diminui as consequências do tratamento.

Hospital referência em Oncologia

Referência no tratamento oncológico clínico e cirúrgico, o HECI atende pacientes de toda região sul capixaba, e também de demais estados, ofertando um serviço completo de Oncologia: radioterapia, quimioterapia e braquiterapia, além das cirurgias oncológicas. O Hospital conta com cirurgias robóticas e várias outras tecnologias avançadas permitindo a realização de procedimentos com maior segurança, precisão e com tempo de recuperação mais rápida.