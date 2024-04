“Essa foi a maior edição da ExpoSul Rural”, dizem organizadores

O município de Cachoeiro de Itapemirim recebeu na última semana a maior edição da ExpoSul Rural. A feira, que é a maior do segmento no Espírito Santo, foi encerrada no último domingo (7), e superou a expectativa dos organizadores.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Mendes, e Zaira Andrade, do Clube Capixaba, organizadores do evento, a ExpoSul Rural cumpriu sua missão e se consolida como a maior vitrine do agro do Sul do Espírito Santo.

Leia também: Chuva: Crea estuda riscos geológicos e como prevenir desastres no Sul do ES

Neste ano, o evento ganhou uma conotação solidária às vítimas da enchente que atingiu os municípios do Sul do Estado. “Estamos fazendo a feira como tinha que acontecer, mas nosso coração esteve a todo momento com essas pessoas. A decisão de realizar foi de ressignificar. A feira é feita por pessoas e o que temos de mais importante são as pessoas”, explica Wesley Mendes.

“O melhor resultado é fazer alguma coisa por aquelas pessoas, e perceber que a destruição não foi só nos centros urbanos, e sim no meio rural. Debatemos as soluções do agro para essas cidades atingidas”, completa.

Assista a entrevista completa!