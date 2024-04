Ação solidária: Richarlison doa camisa para vítimas em Mimoso

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, publicou um vídeo em seu Instagram nesta segunda-feira (15), falando sobre o sorteio (ou leilão), de uma camisa autografada pelo jogador capixaba Richarlison, camisa 9 do Tottenham, da Inglaterra.

No vídeo, Casagrande recebe Antônio Marcos, pai de Richarlison, que veio da Inglaterra para levar a camisa. O intuito da camisa autografada pelo atleta capixaba é ser sorteada ou leiloada, para ajudar as vítimas das fortes chuvas em Mimoso do Sul.

Além da camisa autografada, Casagrande reforçou que Richarlison já está ajudando as famílias que sofreram com as fortes chuvas no Sul do Estado. Aliás, o pai de Richarlison ainda aproveitou para elogiar o trabalho que vem sendo feito por conta das fortes chuvas. “Desejo boa sorte para vocês, pelo que estão fazendo”.

Contudo, Antônio ainda comentou que Richarlison quer encontrar com o governador, em tom animado, Casagrande respondeu: “Seria uma alegria receber o Richarlison, bater uma bolinha com ele, pra gente poder treinar um pouquinho”.

Na publicação, o governador ainda exaltou o jogador capixaba “Orgulho capixaba! Mesmo longe, ele não esquece suas raízes e faz questão de participar desse momento de união!”.