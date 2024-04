Estadual de jiu-jítsu: 4° edição do Open Castelo movimenta a cidade

Com o jiu-jítsu em alta na cidade de Castelo, a 2° Etapa do Circuito Estadual Capixaba FCJJE foi um sucesso, com a presença de mais de 500 atletas e público estimado em 1500 pessoas. No último domingo (14), a 4° Edição do Open Castelo Jiu-jítsu contou com 44 equipes do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O idealizador e organizador Felipe Salgado destaca a importância de um evento desse nível no Sul do Estado. “Colocamos de volta a cidade de Castelo no cenário Estadual de Jiu-jítsu. Nesta etapa tivemos a presença inédita de 50 Faixas Pretas lutando no evento e dando um show de Jiu-jitsu. Agradecimento especial ao Prefeito João Paulo Nali, que não mediu esforços para dar todo o suporte para que pudéssemos executar um evento de excelência para o Jiu-jitsu Capixaba”.

Felipe Salgado também competiu, e se sagrou Campeão Categoria e Absoluto na Faixa Preta Master. Contudo, as equipes destaque foram:

1° Striker JJ

2° GFTEAM

3° VICTURUS JIU-JITSU

Aliás, o evento que foi sucesso em Castelo, já está com a 5° Edição marcada para abril de 2025, valida como Etapa do Circuito Estadual Capixaba FCJJE.

Fotos: Divulgação/FCJJE