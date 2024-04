Acidente entre veículos deixa feridos em Venda Nova do Imigrante

Um acidente envolvendo um caminhão e dois veículos deixou três pessoas feridas na Rodovia ES-166, na altura do bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante, na manhã desta terça-feira (30).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para uma colisão de trânsito envolvendo três veículos na rodovia ES-166, em Venda Nova do Imigrante.

Leia também: Curva da Ferradura: acidente interdita totalmente a BR-262, em Ibatiba

Diante disso, os militares foram ao local e encontraram duas vítimas, que estavam no caminhão, sendo socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma terceira vítima que estava em um dos carros de passeio, já havia sido socorrida pelo próprio marido para o hospital. A causa do acidente não foi informada.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.