Curva da Ferradura: acidente interdita totalmente a BR-262, em Ibatiba

Uma carreta tombou e interditou totalmente o km 151 da Rodovia BR-262, na altura da ‘Curva da Ferradura’, em Ibatiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (30).

A PRF informou que a interdição da rodovia aconteceu às 9h. Até o momento não há informações sobre feridos.

