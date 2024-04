Acidente grave deixa uma pessoa ferida na BR-101 Sul, em Anchieta

Uma pessoa ficou ferida em um acidente grave envolvendo um caminhão e um carro de passeio no km 351 da BR-101, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (14).

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada neste domingo (14), às 9h20. Recursos da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção estiveram no local, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A causa do acidente ainda é desconhecida.

Leia também: Garupa é baleado e morre enquanto passava de moto em Cachoeiro

Por causa da batida, uma pessoa ficou ferida e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A Eco101 informou que as faixas ficaram com interdição para atendimento e foram totalmente liberadas as 12h36.