Garupa é baleado e morre enquanto passava de moto em Cachoeiro

Um homem morreu após ser atingido com um disparo de arma de fogo no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último sábado (13).

Segundo a Polícia Militar, os policiais militares foram acionados com a informação de que havia dado entrada um homem baleado no Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa. Na unidade, um vigilante informou aos militares que a vítima chegou no local sendo socorrida por um outro homem que estava em um veículo e não quis se identificar.

Além disso, o vigilante da unidade relatou que o comunicante disse, ao passar pelo bairro Monte Cristo, em Cachaoeiro, visualizou uma motocicleta com dois suspeitos e uma outra moto passou efetuando disparos. O garupa da primeira moto foi baleado e caiu no chão em seguida. O piloto fugiu.

Devido ao fato, ele colocou a vítima em seu veículo e a socorreu à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa. Porém, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A PM não conseguiu contato com o homem que socorreu a vítima.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.