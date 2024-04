Acidente grave deixa uma pessoa morta em Itapemirim

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu após ser envolver em um acidente grave na Rodovia ES 490, na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (10).

Segundo informações da Polícia Civil (PC), a perícia da Polícia Científica foi acionada por volta de 08h28, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na Rodovia ES 490, na região de Campo Acima, em Itapemirim.

Leia também: Carro que capotou em acidente em Cachoeiro transportava crianças

Já a Polícia Militar disse, em nota, que a ocorrência está em andamento. Por conta do acidente, o trânsito segue em lentidão no local. Mais informações em instantes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.