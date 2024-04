Motorista perde controle de caminhão e tomba em rodovia em Muqui

Um caminhão-baú tombou após o motorista perder o controle do veículo em uma curva da Rodovia ES 177, zona rural de Muqui, na noite da última terça-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito na zona rural de Muqui, onde um caminhão-baú teria tombado próximo a localidade de Santa Rita.

No local, a PM manteve contato com o condutor que relatou que se deslocava da cidade de Mimoso do Sul para Muqui, quando no quilômetro cinco da rodovia estadual, perdeu o controle do veículo em uma curva e o caminhão tombou, ficando atravessado na pista.

Leia também: Acidente grave deixa uma pessoa morta em Itapemirim

No interior do veículo, além do motorista, havia dois ajudantes. Um sofreu escoriações no cotovelo direito e sentia dores no lado direito da cabeça devido ao impacto. Ele foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital de Muqui.