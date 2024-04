Acidente grave mata cinco pessoas na BR-101, em Presidente Kennedy

Um acidente grave envolvendo dois carros de passeio e duas carretas matou cinco pessoas no km 435 da BR-101, em Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (13).

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo dois carros de passeio e duas carretas, no km 435,3, no sentido norte, em Presidente Kennedy. A ocorrência foi registrada neste sábado (13), às 0h19.

Recursos da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção. A Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto Médico Legal foram acionados. Segundo a Eco101, as cinco pessoas faleceram no local e uma pessoa foi removida para um hospital da região.

A pista estava com interdição total para atendimento e foi liberada às 7h03, com desvio no trecho. A ocorrência está em andamento.