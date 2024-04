Polícia Militar apreende drogas em Muqui através de denúncias anônimas

A Polícia Militar apreendeu drogas e dinheiro após receber denúncias anônimas no bairro Cruzeiro, em Muqui, na última quinta-feira (11).

A PM informou que os policiais receberam informações de que homens estariam realizando tráfico de drogas e com armas de fogo na Rua do “Pau D’alho”.

Diante das informações, a equipe reforçou o patrulhamento no local denunciado e abordaram dois suspeitos com as mesmas características. Os militares encontraram um tablete de 500 gramas de cocaína, um tablete de 1,050kg de crack, 41 pedras de crack, dois celulares e R$ 342,00.

Portanto, a PM conduziu os detidos e todo o material apreendido para à 7° Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.