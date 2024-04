Acidente grave na tarde de sábado (20), em Presidente Kennedy

Na tarde deste sábado (20) um motorista filmou um trecho, próximo a cidade de Presidente Kennedy, onde havia movimentação por conta de um acidente. No local, algumas pessoas em volta, policiais, um carro capotado e um corpo no meio da pista. De acordo com o vídeo, o acidente aconteceu por volta das 14:00 de hoje.

Leia também: Menores são detidos e veículo recuperado em Bom Jesus do Norte

A Polícia Militar confirmou que a ocorrência estava em andamento, mas ainda não deu mais detalhes. Em breve, mais informações.

Foto: Reprodução / Whastapp