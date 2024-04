Ações de conscientização sobre TEA em Presidente Kennedy

O mês de abril foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas como Abril Azul, destinado a campanhas de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), em Presidente Kennedy. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem desenvolvendo várias ações nas Unidades Básicas.

Durante todo o mês de abril as Unidades estão intensificando as orientações para auxiliar na detecção do TEA, afinal, quanto mais cedo se identifica o autismo na criança, por exemplo, mais chances e oportunidade ela terá de desenvolver suas habilidades. Com as ações específicas, espera-se identificar novos casos para o acompanhamento adequado pelos profissionais em saúde, além de reduzir a discriminação e o preconceito que infelizmente esses pacientes ainda sofrem.

Vale destacar que os pacientes diagnosticados com Autismo realizam todo o acompanhamento ambulatorial dentro das Unidades Básicas de saúde, onde também são assistidas por psicólogos, fonoaudiólogos, que estimulam o desenvolvimento e a socialização desses paciente.

De acordo com a Organização Mundial da saúde, OMS, uma em cada 160 crianças no mundo têm autismo, que pode ser identificado nos primeiros anos de vida. O TEA, é um transtorno de desenvolvimento neurológico, caracterizado pela dificuldade de comunicação ou interação, além de hipersensibilidade sensorial, desenvolvimento motor atrasado e comportamentos repetitivos ou metódicos. O autismo funciona em níveis, ou seja, ele pode se manifestar de forma leve até uma forma mais severa. Esse diagnóstico detalhado será dado por um profissional da saúde.