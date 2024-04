Cadastro do Cartão Reconstrução até o dia 30 em cidade do Caparaó

Entre os dias 22 e 23 de março, um total de 2.234 pessoas, de um total de 635 famílias foram afetadas pelas chuvas no município de Alegre. Esses moradores têm até o próximo dia 30 de abril para realizar o cadastro junto à Prefeitura e conseguir o benefício de R$ 3,5 mil do Cartão Reconstrução, do Governo do Estado, além do direito à isenção da taxa de água da SAAE referente a abril.

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ediane Vital, pouco mais de 300 famílias fizeram o cadastro. Ela estima que pelo menos outras 200 se encaixem nos requisitos para os auxílios, mas ainda não se cadastraram.

“Precisamos mobilizar as pessoas atingidas para irem ao CREAS, portando seus documentos pessoais e a folha resumo do cadastro único, atualizada para a equipe realizar o cadastro. Estamos com a equipe da assistência social e da defesa civil realizando o preenchimento dos documentos necessários”, disse.

Ela informou que o Estado iniciará o pagamento logo que os dados estiverem disponíveis e reitera que só receberão o Cartão Reconstrução e terão direito à isenção da taxa de água, as famílias devidamente cadastradas.

“Desde o dia 28 de março, a SEADSH está realizando um mutirão, no Centro Especializado de Referência em Assistência Social (CREAS), para ajudar às pessoas que perderam seus documentos a emitirem a segunda via. No dia 15 de abril, foi publicado o decreto Nº13.422/2024, que isenta famílias vítimas da chuva do pagamento da taxa de águas da SAAE, no mês de abril”, mencionou Ediane.

Ela explica que a isenção será feita de forma automática pelos servidores da SAAE, mas com base nos cadastros junto ao município. Confira o decreto da SAAE clicando AQUI.

Cartão Reconstrução começará a ser entregue

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, na segunda-feira (22), o início da entrega do Cartão Reconstrução, direcionado às famílias residentes nos 13 municípios capixabas mais impactados pelas fortes chuvas do mês de março.

O valor do auxílio foi reajustado para R$ 3,5 mil, com previsão de atendimento a cerca de 17 mil famílias. O investimento estadual previsto é de mais de R$ 60 milhões.

O pagamento do benefício será liberado por lotes mensais, à medida que o processo de triagem da documentação das famílias for feito. A previsão é que o pagamento do segundo lote aconteça no dia 17 de maio.

Um calendário de pagamento será disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) nas próximas semanas.

Foto: Divulgação/ Governo do ES

Cadastro para Cartão Reconstrução e isenção de taxa da SAAE

Serviço

Data: até o dia 30 de abril.

Local: Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas).

Endereço: Rua Letícia Jorge Monteiro, antiga Rua 21.

Horário: a partir das 8h.

Telefone: (28) 3300-0102.

Fonte: Prefeitura de Alegre.