Açougueiro condenado por tentativa de latrocínio é preso no ES

O trabalho de inteligência da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) tem colaborado para que as equipes cheguem a foragidos da Justiça. Foi o que aconteceu na noite da última segunda-feira (15), na Praia do Canto, quando um açougueiro, de 39 anos, foi preso.

Ele estava na direção de um veículo quando foi parado pelos agentes. “O suspeito vinha sendo acompanhado pelas câmeras até a chegada da nossa equipe. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificarmos a identificação descobrimos que havia um mandado de prisão em aberto, conforme o levantamento da Gerência de Inteligência”, pontuou o inspetor Eller, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

O mandado de prisão do detido foi expedido em abril de 2023 pela Comarca de João Neiva, após ele ser condenado pelos crimes de roubo com aumento de pena por restrição de liberdade da vítima e concurso de pessoas e também por tentativa de latrocínio.

O açougueiro também possuía outro mandado de prisão por não pagamento de pensão, expedido pela Justiça de Minas Gerais. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória.

