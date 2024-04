Adolescente é baleado pelo amigo e mente para polícia em Guaçuí

Um adolescente de 16 anos, foi socorrido após ser baleado na perna pelo próprio amigo no centro de Guaçuí, região do Caparaó do Espírito Santo, na madrugada da última quarta-feira (10).

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 01h, os militares foram acionados para irem ao Pronto Socorro, pois um adolescente de 16 anos, vítima de disparo de arma de fogo, havia dado entrada na unidade.

No hospital, o adolescente contou aos policiais que estava passando na Rua Rio Grande do Norte, quando um veículo Volkswagen/Gol, de cor vermelha, teria feito um disparo de arma de fogo e acertado o pé esquerdo dele.

No entanto, a Polícia Civil de Guaçuí começou a investigar o caso e como já havia denúncia que a própria vítima estaria portando arma de fogo em via pública e também pelo fato de ter passagem na delegacia, os policiais desconfiaram e realizaram uma melhor investigação.

Portanto, analisando as imagens das câmaras de comércios locais onde teria acontecido à suposta tentativa de homicídio, foi possível verificar que na verdade, a vítima estava na companhia de um rapaz que atirou na vítima.

Contudo, ao ser ouvido na delegacia, o adolescente acabou confirmando, que o seu amigo, um rapaz de 18 anos, resolveu “ver se arma funcionava” e fez o disparo que acabou acertando o pé da vítima.

Os policiais civis tentaram localizar o autor do disparo, mas ele não foi encontrado. A Polícia Civil informou que ele também tem passagem na delegacia e irá responder pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública.