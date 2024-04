Identificados autores de prejuízo de R$ 7 mil ao videomonitoramento

A Polícia Civil identificou os autores de danificarem a câmera do sistema de videomonitoramento localizada no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí, região do Caparaó do Espírito Santo, na madrugada da última terça-feira (9).

Segundo a PC, o crime aconteceu por volta das 01h30. Um dos autores relatou que no dia estava sob efeito de álcool e drogas, e que juntamente com um conhecido, resolveram, sem motivo nenhum, danificar o sistema de videomonitoramento.

Além disso, a polícia informou que a câmera foi levada, porém o autor alega que somente depredou o ponto onde ela estava fixada, e que não levou a câmara consigo. O outro envolvido já foi identificado, mas ainda não foi localizado.

A princípio, a PC esclareceu que os autores vão responder pelo crime de dano ao patrimônio qualificado, com pena até de três anos de prisão. Além disso, a Prefeitura teve um prejuízo de R$ 7.000,00 e irá cobrar judicialmente dos autores.