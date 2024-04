Adolescente morre em grave acidente em Santa Maria de Jetibá

Um motociclista de 14 anos, morreu em um acidente grave entre um carro e uma moto no bairro Alto São Sebastião, em Santa Maria de Jetibá, na manhã da última segunda-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro no bairro Alto São Sebastião, em Santa Maria de Jetibá. Quando os policiais chegaram no local, identificaram que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e bombeiros voluntários estavam realizando os primeiros atendimentos aos envolvidos.

O motorista do veículo, de 45 anos, disse aos militares que estava seguindo na via quando o motociclista invadiu a contramão e bateu no carro. Na batiba, o motociclista, de 14 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Além disso, ele não apresentou ferimentos e foi encaminhado à delegacia de Santa Maria de Jetibá.