Agora vai? Obras da Rodovia do Frade já têm data para começar

Em entrevista exclusiva ao AQUINOTÍCIAS.COM, nesta segunda-feira (15), o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), projetou que as obras da Rodovia do Frade, em Cachoeiro, devem ser entregues ainda no primeiro semestre deste ano.

“Será pista dupla. Nós estamos com previsão de iniciar as obras agora no mês de junho de 2024. Concorrência pública feita, projeto executivo de engenharia já entregue. Nós estamos apenas aguardando duas questões que são muito importantes: uma questão é o licenciamento ambiental, que está prometido pelo órgão ambiental, pelo Iema, para o final de maio. E nós estamos também aguardando a conclusão do processo de desapropriação. Para que nós possamos iniciar a rodovia, nós precisamos desapropriar”, explica o vice-governador.

No total, são 117 desapropriações que precisam ser feitas, mas, até agora, o Estado só conta com a anuência de 16 proprietários. Os demais segue em processo de negociação.

“Eu poderia falar de uma obra que nós estamos preparados para iniciar os seus serviços, porque há uma expectativa grande aqui em Cachoeiro de Itapemirim, que é a Rodovia do Frade. Uma rodovia importante, que foi construída, lá atrás, pelo saudoso ex-governador e ex-senador Gerson Camata, e que agora nós vamos duplicar e dar a essa rodovia toda condição de infraestrutura, com ciclovia, para que as pessoas possam transitar com segurança”, projeta Ricardo Ferraço.