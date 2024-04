Ainda há vagas para a 44ª Corrida de São Pedro em Cachoeiro

Quem ainda quiser participar da 44ª Corrida de São Pedro, marcada para o dia 23 de junho, precisa correr para garantir as últimas vagas.

A maior corrida de rua do sul do Espírito Santo é um dos eventos esportivos mais aguardados da programação da Festa de Cachoeiro e para fazer a inscrição é preciso acessar o link e preencher o formulário.

Neste ano, a corrida terá 2 mil vagas para a categoria adulto. Já para a prova das crianças, que não tem mais vagas, serão ofertadas 500.

Na corrida dos adultos, os trajetos serão de 5 e 10 km. Haverá premiação para os vencedores da categoria geral e morador de Cachoeiro, nas duas distâncias.

Aliás, as datas das provas também já estão definidas: a Corrida Kids está agendada para o sábado, dia 22 de junho, a partir das 15h. Já a corrida de São Pedro, será domingo, 23 de junho, às 7h. As duas provas terão suas largadas na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio.

Neste ano, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) está com um núcleo de corrida oferecendo orientações aos atletas que queiram se preparar para a São Pedro. Aliás, as atividades estão sendo realizadas todos os domingos, na praça de Fátima, a partir das 7h.

Para participar, basta comparecer. É importante, porém, que os participantes estejam com roupas leves, tênis apropriados e confortáveis e garrafinhas de água, para manter a hidratação.

Contudo, os profissionais da Semesp estarão oferecendo orientações para melhorar o desempenho dos atletas na corrida, como: exercícios de alongamento e de aquecimento, dicas de alimentação e cuidados com o corpo nos dias antecedentes à competição.

