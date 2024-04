Alegre realiza a 34ª edição da Feira do Empreendedor

Empreendedores individuais, associações, artesãos e produtores rurais de Alegre terão mais uma oportunidade de se conectarem e alavancarem seus negócios, expondo seus produtos para um público de centenas de pessoas.

É que neste sábado (6), a prefeitura de Alegre apoia as Associações APROART e FEMEA na realização da 34ª edição da Feira do Empreendedor. Serão diversas opções de comidas, bebidas, artesanatos, plantas e, no fim da noite, show musical.

A Feira do Empreendedor tem início às 18h, na Praça Sebastião Monteiro da Gama (Praça da Maçonaria), no Centro de Alegre.

Circuito que movimenta cultura e economia

O Circuito 2024 da Feira do Empreendedor de Alegre começou no dia 2 de março e o primeiro encontro também aconteceu na Rua Sebastião Monteiro da Gama (Praça ao lado da Maçonaria), no centro.

Além de produtos da Agricultura Familiar, artesanato, serviços e iguarias gastronômicas diversas, quem visita os eventos pode desfrutar de apresentações musicais e artísticas.

Segundo a diretora de Desenvolvimento Sustentável e coordenadora da Sala do Empreendedor de Alegre, Rayane Queiróz Barbosa, a expectativa da organização é que pelo menos 400 pessoas visitem a cada dia de feira.

“O principal objetivo do circuito da Feira do Empreendedor em Alegre é o fomento e desenvolvimento das associações de empreendedores, artesãos e produtores rurais, possibilitando ao público participante um contato direto com diferentes atores que possibilitam a ação empreendedora, potencializando o desenvolvimento local”, explicou.

O evento é uma realização das Associações APROART e FEMEA, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), Sala do Empreendedor e da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE).