ExpoSul: estande de café junta doações para vítimas das chuvas

Na ExpoSul Rural de 2024, que está acontecendo neste final de semana, vários estandes representam municípios do estado. Um deles, que vende cafés especiais, dessa vez tem um objetivo maior do que nas edições anteriores: arrecadar doações para as vítimas das chuvas que atingiram Mimoso do Sul no último mês.

Juliana Mateine representa o estande que vende o Café de Grano e o Café Santo Agostinho. Ambos os cafés são cultivados em fazendas de Mimoso do Sul. Juliana conta que as lavouras não foram diretamente prejudicadas, contudo, toda população foi atingida. Ela e os demais representantes dos cafés, por exemplo, tiveram que pagar máquinas para retirar barro das estradas e conseguirem vir para o evento.

Segundo Juliana, parte do dinheiro arrecadado nas vendas da ExpoSul será direcionada para as vítimas das chuvas. Além disso, eles colocaram uma caixinha de “SOS Mimoso do Sul”, onde também é possível deixar doações. No estande há além de cafés especiais, com diferentes aromas e sabores, pães, biscoitos e bolo caseiro. Quem vai estar na ExpoSul 2024 não pode deixar de provar essas delícias e também contribuir com o ato de solidariedade.