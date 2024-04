Alegre: Rive e Oriente disputam a final do Campeonato de Veteranos

O Campeonato de Futebol de Veteranos de Alegre chega ao fim no próximo sábado (20). Nos jogos da semifinal, disputados no último fim de semana, Rive e Oriente avançaram para a disputa da taça.

No jogo da tarde de sábado (13), Rive, o time da casa, levou a melhor em cima do segundo colocado, Clerio Moulin, vencendo por três a um.

No domingo (14), o Vila Nova foi atropelado em cinco a dois pelo Oriente, que confirmou o favoritismo amparado pelas estatísticas de melhor campanha do torneio.

O time chega à final invicto, após fechar a primeira fase como líder isolado, além de maior saldo de gol e equipe com menos gols sofridos.

Até aqui, o time tem uma invejável média de 5 gols por partida, além do artilheiro da competição, com seis gols, Genilson, e do segundo colocado, Ramon Garcia, com cinco gols.

Campeonato entre atletas acima dos 40

O torneio começou no dia 24 de fevereiro. As seis equipes jogaram entre si no primeiro turno, para definir os quatro primeiros classificados para a etapa final do torneio.

Na última rodada, Oriente, Rive e Clério Moulin já estavam garantidos. O destaque ficou na disputa pela quarta vaga, entre Vila Nova e Muniz Freire, que estava na quarta posição e garantia vaga na semifinal com um empate. O Vila Nova, se vencesse, avançaria.

A partida se encaminhava para terminar em zero a zero, mas no minuto final do segundo tempo, o juiz marca um toque de mão na defesa do Muniz Freire, dentro da área.

Com a marcação da penalidade, o treinador “injustiçado” invadiu o campo. O goleiro foi expulso, se recusou a deixar o gramado e deitou sobre a marca do pênalti. Só restou ao árbitro encerrar a partida.

Código de Justiça Desportiva

A Comissão Desportiva Disciplinar deu a vitória ao Vila Nova, com base no Código de Justiça Desportiva, que pune, com desclassificação e multa, as equipes que impossibilitem deliberadamente a continuidade de um jogo. Nesse caso, o Muniz Freire foi absolvido da multa.