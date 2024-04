Alegre: “Veteranão” de futebol retorna para definir os finalistas

Os jogos do Campeonato de Futebol de Veteranos de Alegre, que seriam realizados no sábado (23) e domingo (24), mas foram suspensos devido às chuvas, acontecem neste fim de semana.

Nesta quinta e última rodada, que começa no sábado (6), a equipe de Rive pega o embalado Oriente. O Muniz Freire encara o Vila Nova, enquanto o lanterna, Feliz Lembrança, pega o segundo colocado, Clério Moulin.

Leia Também: Datas e horários da grande final do Capixabão 2024; confira

O torneio está com as finais praticamente desenhadas. Ao longo da primeira fase, o destaque está sendo a equipe do Oriente, de Jerônimo Monteiro.

O Oriente lidera invicto, com 21 gols de saldo. A equipe de Clério Moulin vem na sequência, com três vitórias, um empate e quatro gols favoráveis de saldo.

Rive vem a seguir, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Em quarto lugar está a equipe de Muniz Freire, com uma vitória, um empate e duas derrotas, mas com sete gols de saldo.

Enquanto Vila Nova, com três derrotas e uma vitória, e Feliz Lembrança, com quatro derrotas e um déficit de 18 gols no saldo, fecham a tabela.

Semifinais

As semifinais serão realizadas no sábado (13) e Domingo (14), sempre às 15h. No sábado, segundo e terceiro gol tabela se enfrentam. No dia seguinte, é a vez do primeiro colocado enfrentar o time que estiver na quarta posição. A final acontece no domingo (20), às 15h.

Confira a classificação