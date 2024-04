Alunos de Alegre participam de palestra sobre Educação Empreendedora

Na última quarta-feira (17), os alunos do Ensino Médio Integrado em Administração e em Análises Clínicas da EEEFM “Professor Pedro Simão”, em Alegre, participaram da palestra sobre Educação Empreendedora, ministrada pela responsável da Sala do Empreendedor do município, Rayane Queiroz Barbosa.

O evento teve o apoio da Prefeitura de Alegre e da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS).

Segundo a diretora da escola, Lucy Sader de Souza, a palestra faz parte das atividades complementares do currículo do curso. “Além disso, tem o objetivo de contribuir para o maior conhecimento e preparação para o mercado de trabalho. A Educação Empreendedora possibilita divulgar a importância do futuro profissional técnico, e também promove uma aproximação entre os estudantes”, explica.

“Se pensarmos que o Ensino Profissional é voltado para pessoas que querem se qualificar para o mercado de trabalho, é fácil perceber como a Educação Empreendedora pode contribuir. Uma vez que a abordagem pode ser entendida como um conjunto de habilidades técnicas e comportamentais que formam pessoas mais criativas, inovadoras, críticas e transformadoras, os ganhos que ela proporciona para alguém que está prestes a entrar no mundo do trabalho são muitos”, pontua a diretora.

Lucy reforça ainda que “os mais óbvios são, realmente, os conhecimentos técnicos, mas a Educação Empreendedora vai além e desenvolve também habilidades socioemocionais, além de aprimorar a visão do mundo e a forma como o indivíduo enxerga e lida com as diferentes oportunidades da vida”.

A palestra é convite aos alunos para conhecer uma forma de gestão de negócios e contribuição com a sociedade.

“A Educação Empreendedora, não apenas prepara para o sucesso profissional, mas também molda indivíduos que contribuem de maneira positiva para a sociedade, capacitando-os a enfrentar os desafios do mundo com uma mentalidade proativa e construtiva. A Palestra proporcionou aos estudantes o desenvolvimento de habilidades, intenções, comportamentos empreendedores, a identificação de oportunidades, o aumento do espírito empreendedor, o desenvolvimento de uma cultura empreendedora, a gestão de novos negócios e a contribuição com a sociedade”, completa a diretora.