Escola de Alegre produz podcast sobre o Dia dos Povos Indígenas

Em comemoração ao mês dos povos indígenas, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ana Monteiro de Paiva, localizada em Alegre, realizou diversas atividades com os estudantes, buscando celebrar a diversidade das histórias e das culturas dos povos originários do Brasil.

Foi realizada uma roda de conversa sobre a Lei 11.645/2008, tendo como referência o Caderno Orientador para a Educação das Relações Étnico-raciais, produzido e distribuído pela Secretaria da Educação (Sedu), visando discutir a luta dos povos indígenas, bem como o reconhecimento da diversidade cultural brasileira, que já se dava antes da chegada dos europeus.

Além disso, os estudantes produziram um painel de informação sobre os povos originários brasileiros, lapbooks sobre culinária indígena, linguagem, personalidades indígenas, aldeias indígenas capixabas, lendas e contos.

Durante o projeto, idealizado pelo professor de Geografia Ronilson Oliveira Paulino, também foi produzido um podcast com o objetivo de fazer reflexões sobre a comemoração dos povos indígenas, produzido na plataforma Spotify. Clique aqui para ouvir.

“O momento com os alunos foi enriquecedor, uma vez que foi possível discutir um assunto de extrema relevância, de forma interdisciplinar, pois cada professor ficou responsável por uma tarefa, formando uma comunidade de aprendizagem. Buscamos, assim, diminuir as ideias preconceituosas e estereotipadas em relação à população indígena”, contou o professor Ronilson Oliveira Paulino.

“Adorei participar das atividades que cada professor realizou com a gente sobre os povos indígenas. Entendemos melhor sobre o nosso País, que tem diferentes culturas, e como elas contribuíram para sermos quem somos atualmente”, disse Amanda Resende de Oliveira, estudante do 6º ano do Ensino Fundamental.

Crédito: SEDU